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Магнитная буря обрушится на Омск 10 марта

Пик геомагнитной активности придется на полдень.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 10 марта, Омск накроет слабая магнитная буря. Активность на Солнце может негативно сказаться на самочувствии омичей. Такой прогноз дали специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Магнитная буря накроет Омск с 06:00 до 13:00. Она будет слабой — уровень G1. Пик активности придется на 12:00.

В этот день метеозависимым омичам стоит пить больше воды и не нагружать свой организм физическими нагрузками, а также избегать стрессов. Особенно осторожными нужно быть людям с хроническими заболеваниями.