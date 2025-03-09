Магнитная буря обрушится на Омск 10 марта

В понедельник, 10 марта, Омск накроет слабая магнитная буря. Активность на Солнце может негативно сказаться на самочувствии омичей. Такой прогноз дали специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Магнитная буря накроет Омск с 06:00 до 13:00. Она будет слабой — уровень G1. Пик активности придется на 12:00.
В этот день метеозависимым омичам стоит пить больше воды и не нагружать свой организм физическими нагрузками, а также избегать стрессов. Особенно осторожными нужно быть людям с хроническими заболеваниями.