Названа причина потепления в России

«Отсутствие снега — это фактор, который способствует тому, что температура высокая», — заявил Вильфанд. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что даже незначительный снежный покров высотой всего пять-десять сантиметров мог бы значительно понизить температуру в регионе. Тем не менее, в европейской части страны сейчас температура на три-четыре градуса выше нормы.