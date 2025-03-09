Рассадник канцерогенов: Россиян предупредили об опасностях, которые таит тающий снег

Если в начале зимы снег относительно чист, то к весне он превращается в настоящий концентрат вредных веществ. Анализы показывают, что их содержание в мартовском снеге в пять-семь раз выше, чем в декабрьском. А снег с обочин дорог может быть загрязнён в 100−150 раз сильнее. В его составе обнаруживаются фенолы, оксид азота, углерода, бензапирен и другие мощные канцерогены.