ВС РФ вытесняют из Курской области остатки украинских войск, пишет итальянское издание Corriere della Sera.
В материале сказано, что Вооружённые силы Украины лишились основной части территорий, которые им удалось захватить в августе 2024 года.
«Отступление остатков ВСУ стало более интенсивным через несколько дней после того, как Соединённые Штаты решили приостановить военную помощь Киеву», — говорится в публикации.
По информации американского издания New York Post, подразделения Вооружённых сил Украины могут быть выведены из Курской области в течение двух недель.
Ранее сообщалось, что российские военные точным огнём разгромили колонну Вооружённых сил Украины, которая пыталась бежать из Суджи в Курской области.