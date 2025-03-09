Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CS: остатки ВСУ активно отступают после потери территорий в Курской области

ВСУ могут быть выведены из Курской области в течение двух недель.

Источник: Аргументы и факты

ВС РФ вытесняют из Курской области остатки украинских войск, пишет итальянское издание Corriere della Sera.

В материале сказано, что Вооружённые силы Украины лишились основной части территорий, которые им удалось захватить в августе 2024 года.

«Отступление остатков ВСУ стало более интенсивным через несколько дней после того, как Соединённые Штаты решили приостановить военную помощь Киеву», — говорится в публикации.

По информации американского издания New York Post, подразделения Вооружённых сил Украины могут быть выведены из Курской области в течение двух недель.

Ранее сообщалось, что российские военные точным огнём разгромили колонну Вооружённых сил Украины, которая пыталась бежать из Суджи в Курской области.