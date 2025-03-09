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Жителей Башкирии предупреждают о метелях и гололеде

В Башкирии 9 марта ожидается сильный ветер и метель.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 9 марта, в Башкирии местами пойдет снег, в отдельных районах переходящий в мокрый снег. По данным Башгидрометцентра, ночью местами в республике похолодает до −9, −14, при прояснении до −20.

Метеорологи прогнозируют днем в Башкирии снег, переходящий в мокрый снег, местами метель, гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах по республике ожидаются снежные заносы, снежный накат, гололедица.

Днем в республике ожидается юго-западный умеренный ветер, местами порывы до сильного. В светлое время суток столбики термометров поднимутся до +1, +4.

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