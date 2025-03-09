В Иркутском районе суд обязан предпринимателя избавиться от криптофермы

В Иркутском районе индивидуального предпринимателя обязали избавиться от оборудования для майнинга. Как сообщили КП-Иркутск в прокуратуре Иркутской области, крупная криптоферма находилась на территории Ушаковского и Хомутовского муниципального образования. О нарушении законодательства сообщили местные жители.
— На земле предпринимателя находилось 12 контейнеров, принадлежащих коммерческой организации для добычи криптовалюты, а также 12 трансформаторных подстанций. Все это было обнесено единым забором, — рассказывают в ведомстве.
Отметим, что земля относится к категории сельскохозяйственного назначения, а значит, размещать там криптоферму было запрещено. После проведения проверки прокуратура обратилась в суд. Предпринимателя и коммерческую организацию обязали убрать оборудование.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жителям Иркутской области напоминают о мошенничестве под видом доставки цветов.