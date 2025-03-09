Как оформить выход на пенсию онлайн

Для женщин в этом году пенсионный возраст составит 59 лет, а для мужчин — 64 года, и выход на пенсию в обычном порядке станет возможен только в 2026 году. Это не касается тех, кто добровольно отсрочил пенсию, и представителей льготных категорий.