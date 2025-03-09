На «Госуслугах» запустили специальный сервис для помощи будущим пенсионерам.
На портале «Госуслуги» стартовал новый сервис, который призван облегчить процесс оформления пенсии для людей, готовящихся к выходу на заслуженный отдых. Теперь будущие пенсионеры могут подать заявление на доставку пенсии онлайн, а также получить информацию о социальных льготах и поддержке. Как оформить выход на пенсию онлайн — в материале URA.RU.
Как стать пенсионером с помощью «Госуслуг».
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На портале «Госуслуги» запустили новый сервис для будущих пенсионеров. Он должен облегчить процесс оформления пенсии для людей, готовящихся к выходу на заслуженный отдых. Граждане РФ могут подать заявление на доставку пенсии онлайн и также получить информацию о социальных льготах и поддержке, передает «Парламентская газета».
Новый сервис «Жизненная ситуация» должен значительно упростить процесс выхода на пенсию. Количество необходимых документов сократится с 19 до трех, а количество визитов в различные инстанции — с пяти до одного. Кроме того, срок предоставления государственных услуг в этой сфере уменьшится с десяти до пяти дней.
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На данный момент сервис позволяет не только оформить пенсию и подать заявление о доставке выплат, но и получить справку о размере пенсии, а также информацию о мерах социальной поддержки. В будущем возможности сервиса улучшатся: до конца года пользователи смогут получать информацию о выходе на пенсию автоматически, без необходимости подавать заявления.
В перспективе планируется внедрение возможности оформления электронного свидетельства пенсионера в личном кабинете на портале. Этот документ предоставит пенсионерам право на бесплатное посещение культурных учреждений, скидки в аптеках и магазинах, а также льготный проезд в общественном транспорте.
Кому назначат пенсию в 2025 году.
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Кто может стать пенсионером в 2025 году.
К 2025 году в России предусмотрено назначение пенсий исключительно для определенных категорий граждан. Как сообщила сенатор Ольга Епифанова, к льготным категориям будут относиться люди с значительным трудовым стажем, многодетные матери, работники, занятые на вредных производствах, а также те граждане, которые приняли решение отложить свое уход на пенсию.
Для женщин в этом году пенсионный возраст составит 59 лет, а для мужчин — 64 года, и выход на пенсию в обычном порядке станет возможен только в 2026 году. Это не касается тех, кто добровольно отсрочил пенсию, и представителей льготных категорий.
Кто может уйти на досрочную пенсию.
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Мужчины, родившиеся в 1962 году, и женщины, родившиеся в 1967 году, смогут уйти на досрочную пенсию при условии наличия страхового стажа не менее 42 и 37 лет соответственно. Досрочный выход на пенсию также будет доступен для жителей Крайнего Севера, представителей коренных народностей и работников творческих профессий.
Такое же право получат лица, занятые в условиях повышенной трудности, включая сотрудников текстильной и транспортной сфер, медицинских и педагогических работников. Однако для этого потребуется соответствие строгим критериям по возрасту и стажу работы.
Размеры социальной пенсии после индексации.
Начиная с 1 апреля 2025 года, в России предусмотрено повышение среднего размера социальной пенсии на 14,75%, в результате чего она достигнет отметки в 15,5 тысяч рублей. Это значение близко к федеральному прожиточному минимуму для пенсионеров на 2025 год, который установлен на уровне 15 250 рублей.
Индексация пенсий охватит приблизительно 3,5 миллиона человек, которые получают социальные пособия, и порядка 700 тысяч человек, находящихся на государственном пенсионном обеспечении. В результате, общее число граждан, чьи выплаты увеличатся, составит около 4,2 миллиона.
Всего за год можно получить не более десяти индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Для получения максимальной пенсии необходимо будет зарабатывать не менее 230 тысяч рублей в месяц.