Приговоренный к казни азотом американец попросил убить его более гуманно

Приговоренный к смертной казни американец из штата Луизиана попросил применить к нему более гуманный способ умерщвления, нежели тот, при помощи которого его собираются лишить жизни. Историю рассказывает агентство АР.
Сообщается, что Джесси Хоффман-младший должен был стать первым в штате заключенным, казненным при помощи азота. Мужчина попросил расстрелять его или казнить при помощи смертельной инъекции, так как считает эти способы казни более гуманными.
«Приговоренный к смертной казни в Луизиане, который должен стать первым человеком в штате, казненным с использованием азота, попросил привести его в исполнение более “гуманным” методом», — сказано в публикации.
Агентство напоминает, что в штате Луизиана более 60 приговоренных к смертной казни заключенных ожидают приведения приговора в исполнение.
Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах привели в исполнение смертный приговор методом расстрела впервые за 15 лет. Заключенный сам выбрал такой метод казни.