Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приговоренный к казни азотом американец попросил убить его более гуманно

В США осужденный к смертной казни азотом попросил расстрелять его или сделать смертельную инъекцию.

Источник: Комсомольская правда

Приговоренный к смертной казни американец из штата Луизиана попросил применить к нему более гуманный способ умерщвления, нежели тот, при помощи которого его собираются лишить жизни. Историю рассказывает агентство АР.

Сообщается, что Джесси Хоффман-младший должен был стать первым в штате заключенным, казненным при помощи азота. Мужчина попросил расстрелять его или казнить при помощи смертельной инъекции, так как считает эти способы казни более гуманными.

«Приговоренный к смертной казни в Луизиане, который должен стать первым человеком в штате, казненным с использованием азота, попросил привести его в исполнение более “гуманным” методом», — сказано в публикации.

Агентство напоминает, что в штате Луизиана более 60 приговоренных к смертной казни заключенных ожидают приведения приговора в исполнение.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах привели в исполнение смертный приговор методом расстрела впервые за 15 лет. Заключенный сам выбрал такой метод казни.