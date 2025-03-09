Минпросвещения России раскрыло даты последних звонков и выпускных в 2025 году

Во время школьных выпускных состоится церемония поднятия флага и исполнение гимна.
В текущем учебном году последние звонки и выпускные в российских школах пройдут 24 мая и 28 июня соответственно. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РФ.
«В текущем учебном году последние звонки в российских школах пройдут 24 мая, а выпускные — 28 июня. Соответствующие рекомендации всем субъектам страны даны Министерством просвещения РФ», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости.
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Кроме того, в рамках выпускных церемоний предусмотрены различные торжественные мероприятия, включая поднятие флага и исполнение гимна Российской Федерации. В том числе, планируется чествование представителей многопоколенных и многодетных семей, выступления родителей, награжденных государственными наградами РФ, и участников специальной военной операции. В регионах также поручено обеспечить меры безопасности и доступность помещений для учащихся с ограниченными возможностями.
В России учебный год традиционно разделен на несколько периодов с каникулами, важными для отдыха и восстановления сил учащихся. В зависимости от образовательной системы — четвертной или триместровой — каникулы могут отличаться по времени и продолжительности. В этом году, весенние каникулы у ребят, учащихся по системе триместров, продлятся с 5 по 13 апреля, то есть девять дней.