Минпросвещения России раскрыло даты последних звонков и выпускных в 2025 году

В России учебный год традиционно разделен на несколько периодов с каникулами, важными для отдыха и восстановления сил учащихся. В зависимости от образовательной системы — четвертной или триместровой — каникулы могут отличаться по времени и продолжительности. В этом году, весенние каникулы у ребят, учащихся по системе триместров, продлятся с 5 по 13 апреля, то есть девять дней.