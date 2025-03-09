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В Челябинской области в воскресенье пройдёт снег и потеплеет до нуля градусов

В воскресенье, 9 марта, в Челябинской области ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдёт снег, местами возможны изморозь и гололедица на дорогах. Такой прогноз дали в региональном отделении Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +6° 2 м/с 39% 757 мм рт. ст. +4°
Источник: Pchela.News

Днём на территории области столбики термометров покажут от 0 до −5 градусов, в низинах будет холоднее — до минус 8. Северо-западный ветер с переходом на южный подует со скоростью 5−10 м/с, его порывы могут достигать 14 м/с. В ночь на понедельник похолодает до −6…-11.

В Челябинске сегодня прогнозируется небольшой снег. Температура воздуха днём составит −2…-4 градусов. Погодную картину дополнит северо-западный ветер с переходом на южный со скоростью 5−10 м/с. Предстоящей ночью температура за окном опустится до −6…-8.