В Челябинской области в воскресенье пройдёт снег и потеплеет до нуля градусов

Днём на территории области столбики термометров покажут от 0 до −5 градусов, в низинах будет холоднее — до минус 8. Северо-западный ветер с переходом на южный подует со скоростью 5−10 м/с, его порывы могут достигать 14 м/с. В ночь на понедельник похолодает до −6…-11.