Гаглоев допустил, что в Южной Осетии могут повысить пенсионный возраст

Напомним, с 1 апреля 2025 года россиян ждёт ещё одна индексация социальных пенсий, на этот раз на внушительные 14,75%. Это повышение соцвыплат касается 4,2 млн граждан Российской Федерации, и принято оно не из-за инфляции. Апрельская индексация социальных пенсий — это следствие роста прожиточного минимума пенсионера в России в 2024 году. Индексация поможет тем гражданам, которые не успели наработать трудовой стаж для получения страховой пенсии.