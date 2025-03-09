Гаглоев допустил, что в Южной Осетии могут повысить пенсионный возраст

В Южной Осетии может быть повышен пенсионный возраст. Такое развитие событий не исключает министр труда и социальной защиты республики Олег Гаглоев.
«Рано или поздно нам надо будет повышать пенсионный возраст», — сказал чиновник Sputnik Южная Осетия, объяснив это тем, что многие 55-летние женщины и 60-летние мужчины стремятся продолжать работать, и имеет смысл предоставить им эту возможность.
В Южной Осетии возраст выхода на пенсию является одним из самых низких в мире. Для женщин он составляет 55 лет, для мужчин — 60.
Тем временем в российской Госдуме назвали средний размер военной пенсии после индексации.
Напомним, с 1 апреля 2025 года россиян ждёт ещё одна индексация социальных пенсий, на этот раз на внушительные 14,75%. Это повышение соцвыплат касается 4,2 млн граждан Российской Федерации, и принято оно не из-за инфляции. Апрельская индексация социальных пенсий — это следствие роста прожиточного минимума пенсионера в России в 2024 году. Индексация поможет тем гражданам, которые не успели наработать трудовой стаж для получения страховой пенсии.