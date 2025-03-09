Как вернуть в магазин ненужный подарочный сертификат

Юрист также предупредил, что отсутствие кассового чека не является причиной для отказа в возврате, так как сертификат подтверждает передачу денег продавцу. Однако, в случаях, если продавец отказывает в возврате, можно обратиться в Роспотребнадзор или суд, что в некоторых случаях позволяет не только вернуть средства, но и получить компенсацию.