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Как вернуть в магазин ненужный подарочный сертификат

Чтобы вернуть ненужный подарочный сертификат, необходимо составить письменное заявление и подать его в магазин или организацию, принявшую аванс. Об этом сообщил генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.

Вернуть деньги за подарочный сертификат можно без предъявления чека.

Чтобы вернуть ненужный подарочный сертификат, необходимо составить письменное заявление и подать его в магазин или организацию, принявшую аванс. Об этом сообщил генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.

«Если сертификат оказался ненужным, необходимо составить письменное заявление с требованием вернуть деньги и подать его в магазин или организацию, принявшую аванс», — заявил Адамс. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что необходимо будет зафиксировать дату обращения и сделать копию документа.

Юрист также предупредил, что отсутствие кассового чека не является причиной для отказа в возврате, так как сертификат подтверждает передачу денег продавцу. Однако, в случаях, если продавец отказывает в возврате, можно обратиться в Роспотребнадзор или суд, что в некоторых случаях позволяет не только вернуть средства, но и получить компенсацию.

Дополнительно Адамс также подчеркнул важность ознакомления с условиями использования сертификата перед его покупкой, так как некоторые магазины могут устанавливать собственные правила, ограничивающие возможность возврата. Также он отметил, что при выборе сертификата следует предпочитать компании с прозрачной политикой возврата и положительной репутацией.

Адамс также отметил, что правила действуют только для сертификатов, купленных за деньги, и подарочные сертификаты, полученные в рамках рекламных акций, нельзя обналичить. Он рекомендовал сохранять кассовый чек для упрощения процесса возврата денег.