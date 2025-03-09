Как вернуть в магазин ненужный подарочный сертификат

Вернуть деньги за подарочный сертификат можно без предъявления чека.
Чтобы вернуть ненужный подарочный сертификат, необходимо составить письменное заявление и подать его в магазин или организацию, принявшую аванс. Об этом сообщил генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.
«Если сертификат оказался ненужным, необходимо составить письменное заявление с требованием вернуть деньги и подать его в магазин или организацию, принявшую аванс», — заявил Адамс. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что необходимо будет зафиксировать дату обращения и сделать копию документа.
Юрист также предупредил, что отсутствие кассового чека не является причиной для отказа в возврате, так как сертификат подтверждает передачу денег продавцу. Однако, в случаях, если продавец отказывает в возврате, можно обратиться в Роспотребнадзор или суд, что в некоторых случаях позволяет не только вернуть средства, но и получить компенсацию.
Дополнительно Адамс также подчеркнул важность ознакомления с условиями использования сертификата перед его покупкой, так как некоторые магазины могут устанавливать собственные правила, ограничивающие возможность возврата. Также он отметил, что при выборе сертификата следует предпочитать компании с прозрачной политикой возврата и положительной репутацией.
Адамс также отметил, что правила действуют только для сертификатов, купленных за деньги, и подарочные сертификаты, полученные в рамках рекламных акций, нельзя обналичить. Он рекомендовал сохранять кассовый чек для упрощения процесса возврата денег.