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Более десяти нетрезвых водителей остановили в Омской области за 8 марта

В отношении нарушителей составили административные протоколы.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области за сутки произошли два ДТП, в результате которых пострадали два человека. Итоги 8 марта подвели в Госавтоинспекции Омской области.

Госавтоинспекторы завели 618 административных дел о нарушении ПДД в отношении водителей и пешеходов:

— нарушение правил перевозки детей — 33;

— нарушение ПДД пешеходами — 46;

— нарушение правил проезда пешеходных переходов — 19;

— управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медосвидетельствования — 11;

— проезд на запрещающий сигнал светофора — 9.

Ранее «КП Омск» сообщала, что в крупном ДТП на Иртышской набережной в Омске пострадали 4 человека.