Более десяти нетрезвых водителей остановили в Омской области за 8 марта

В Омской области за сутки произошли два ДТП, в результате которых пострадали два человека. Итоги 8 марта подвели в Госавтоинспекции Омской области.
Госавтоинспекторы завели 618 административных дел о нарушении ПДД в отношении водителей и пешеходов:
— нарушение правил перевозки детей — 33;
— нарушение ПДД пешеходами — 46;
— нарушение правил проезда пешеходных переходов — 19;
— управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медосвидетельствования — 11;
— проезд на запрещающий сигнал светофора — 9.
Ранее «КП Омск» сообщала, что в крупном ДТП на Иртышской набережной в Омске пострадали 4 человека.