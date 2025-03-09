Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Башкирии ждут на сельхозярмарках

Жителей Башкирии ждут на сельхозярмарках.

Источник: Башинформ

Сегодня в городах и районах Башкирии продолжат свою работу сельскохозяйственные ярмарки, напомнили в министерстве торговли и услуг региона.

Как ранее сообщал Башинформ, на этой неделе ярмарочная торговля стартовала 7 марта. За три дня, с 7 по 9 марта, в 33 муниципалитетах будет организовано в общей сложности 43 ярмарочные площадки. Адреса и контактные данные собраны на сайте минторга РБ по ссылке.

Так, например, в Уфе ярмарки будут работать сегодня на улице Рабкоров, 20, площадях имени Серго Орджоникидзе и перед Дворцом спорта.