Жителей Башкирии ждут на сельхозярмарках.

Сегодня в городах и районах Башкирии продолжат свою работу сельскохозяйственные ярмарки, напомнили в министерстве торговли и услуг региона.
Как ранее сообщал Башинформ, на этой неделе ярмарочная торговля стартовала 7 марта. За три дня, с 7 по 9 марта, в 33 муниципалитетах будет организовано в общей сложности 43 ярмарочные площадки. Адреса и контактные данные собраны на сайте минторга РБ по ссылке.
Так, например, в Уфе ярмарки будут работать сегодня на улице Рабкоров, 20, площадях имени Серго Орджоникидзе и перед Дворцом спорта.