Жителей Башкирии ждут на сельхозярмарках.

Как ранее сообщал Башинформ, на этой неделе ярмарочная торговля стартовала 7 марта. За три дня, с 7 по 9 марта, в 33 муниципалитетах будет организовано в общей сложности 43 ярмарочные площадки. Адреса и контактные данные собраны на сайте минторга РБ по ссылке.