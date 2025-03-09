HP: игры Трампа в гольф обошлись американцам в 18,2 миллиона долларов

«Согласно анализу Huff Post, настойчивое желание Дональда Трампа играть в гольф на его полях для гольфа во Флориде обошлось американским налогоплательщикам более чем в 18 миллионов долларов с момента его возвращения на пост президента, таким образом он на пути к превышению 151,5 миллиона долларов, потраченных им за первый срок», — говорится в публикации.