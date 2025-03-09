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HP: игры Трампа в гольф обошлись американцам в 18,2 миллиона долларов

Значительные средства требуются для охраны периметра полей для гольфа.

Источник: Аргументы и факты

Увлечение американского лидера Дональда Трампа игрой в гольф оценивается 18,2 миллиона долларов, пишет Huff Post.

В материале сказано, что речь идёт о сумме, которую заплатили американские налогоплательщики с момента вступления Трампа в должность 20 января текущего года.

«Согласно анализу Huff Post, настойчивое желание Дональда Трампа играть в гольф на его полях для гольфа во Флориде обошлось американским налогоплательщикам более чем в 18 миллионов долларов с момента его возвращения на пост президента, таким образом он на пути к превышению 151,5 миллиона долларов, потраченных им за первый срок», — говорится в публикации.

В частности, издание узнало стоимость охраны периметра полей для гольфа. Охрана усилена на фоне покушения на Трампа около его гольф-клуба в штате Флорида в 2024 году.

Помимо этого, Трамп летает во Флориду играть в гольф на «борту № 1», автомобили для его кортежа перевозят другие самолёты.

Трампа охраняют полицейские катера с пулемётами, береговая охрана, а также собаки, которые ищут взрывчатые вещества.

Ранее сообщалось, что Трамп провёл день на гольф-поле после того, как отчитал Зеленского в Вашингтоне.