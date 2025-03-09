Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Активиста, забравшегося на башню Елизаветы в Лондоне, сняли спустя 16 часов

Мужчина развернул флаг Палестины и вел прямую трансляцию в соцсетях.

Источник: Аргументы и факты

Пропалестинского активиста, взобравшегося на башню Елизаветы Вестминстерского дворца, где расположены часы Биг-Бен, удалось снять спустя 16 часов, сообщает The Independent.

По данным Daily Mail, мужчина развернул флаг Палестины и вел прямую трансляцию в соцсетях, находясь на одной из главных достопримечательностей Лондона.

Как уточняет Independent, его спустили около полуночи по местному времени (3:00 мск) после нескольких попыток переговоров со спасателями.

Ранее вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что проукраинские активисты напугали его трёхлетнюю дочь.