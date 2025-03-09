Активиста, забравшегося на башню Елизаветы в Лондоне, сняли спустя 16 часов

Пропалестинского активиста, взобравшегося на башню Елизаветы Вестминстерского дворца, где расположены часы Биг-Бен, удалось снять спустя 16 часов, сообщает The Independent.
По данным Daily Mail, мужчина развернул флаг Палестины и вел прямую трансляцию в соцсетях, находясь на одной из главных достопримечательностей Лондона.
Как уточняет Independent, его спустили около полуночи по местному времени (3:00 мск) после нескольких попыток переговоров со спасателями.
Ранее вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что проукраинские активисты напугали его трёхлетнюю дочь.