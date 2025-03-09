В Башкирии потеплеет до +3°

В ближайшие дни в Башкирии сохранится неблагоприятная погода. Синоптики Башгидромета прогнозируют метель, гололедицу и снежные заносы.
В воскресенье, 9 марта, днем будет идти снег, который перейдет в мокрый снег. В некоторых районах ожидается метель. Мокрый снег отложится на проводах и деревьях, на дорогах возникнут снежные заносы, накат и гололедица. Температура воздуха днем составит +1,-4°.
В понедельник, 10 марта, характер погоды не изменится. Ночью местами будет сильный порывистый ветер. Столбик термометра ночью опустится до −3,-8°, днем поднимется до +2,-3°.
Во вторник, 11 март, небольшой снег пройдет только ночью, днем существенных осадков не ожидается. Ночью похолодает до −5,-10°, днем потеплеет до −2,+3°.