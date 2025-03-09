В Башкирии потеплеет до +3°

В воскресенье, 9 марта, днем будет идти снег, который перейдет в мокрый снег. В некоторых районах ожидается метель. Мокрый снег отложится на проводах и деревьях, на дорогах возникнут снежные заносы, накат и гололедица. Температура воздуха днем составит +1,-4°.