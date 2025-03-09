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«ВХ»: солдаты ВСУ всю ночь хаотично метались в окрестностях Суджи

Военные РФ ворвались в город Суджа в Курской области.

Источник: Аргументы и факты

Растерянные бойцы Вооружённых сил Украины в ночь на воскресенье «пытались понять, что делать», сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

В частности, российская сторона зафиксировала «хаотичные метания».

«Всю минувшую ночь ВСУ в окрестностях Суджи пытались понять, что делать. Судя по хаотичным метаниям в разные стороны, либо централизованного командования в этом районе нет, либо его удалось быстро нарушить», — говорится в публикации.

Отдельным «штрихом» авторы поста назвали попытки украинских войск «ездить и стоять колоннами» там, где всё контролируется беспилотными летательными аппаратами.

«Отдельный штрих и свидетельство бардака в украинской армии — попытки ездить и стоять колоннами там, где всё контролируется дронами», — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что военные РФ ворвались в город Суджа Курской области. По данным военкоров, бойцы зашли в населённый пункт по газопроводу, чем ошеломили противника.

В ночь на воскресенье российские военнослужащие разгромили колонну Вооружённых сил Украины, пытавшуюся сбежать из Суджи. Военкоры уже показали кадры разгрома колонны.