Растерянные бойцы Вооружённых сил Украины в ночь на воскресенье «пытались понять, что делать», сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
В частности, российская сторона зафиксировала «хаотичные метания».
«Всю минувшую ночь ВСУ в окрестностях Суджи пытались понять, что делать. Судя по хаотичным метаниям в разные стороны, либо централизованного командования в этом районе нет, либо его удалось быстро нарушить», — говорится в публикации.
Отдельным «штрихом» авторы поста назвали попытки украинских войск «ездить и стоять колоннами» там, где всё контролируется беспилотными летательными аппаратами.
«Отдельный штрих и свидетельство бардака в украинской армии — попытки ездить и стоять колоннами там, где всё контролируется дронами», — сказано в материале.
Ранее сообщалось, что военные РФ ворвались в город Суджа Курской области. По данным военкоров, бойцы зашли в населённый пункт по газопроводу, чем ошеломили противника.
В ночь на воскресенье российские военнослужащие разгромили колонну Вооружённых сил Украины, пытавшуюся сбежать из Суджи. Военкоры уже показали кадры разгрома колонны.