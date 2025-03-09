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Пьяная жительница Минусинска устроила стрельбу у больницы после угроз врачам

В Красноярском крае сотрудники полиции задержали 43-летнюю женщину, которая устроила стрельбу из пневматического пистолета у стен медучреждения. Как сообщает пресс-служба ведомства, дамочка находилась в состоянии алкогольного опьянения и угрожала персоналу больницы.

Источник: Life.ru

«Полицейские выяснили, что она вместе с гражданским супругом привезла в медицинское учреждение их общего знакомого для оказания медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Во время оформления пациента женщина стала агрессивно себя вести и оскорблять сотрудников медучреждения. Когда сожитель попытался успокоить подругу и вывел её на улицу, раздались выстрелы. К счастью, никто не пострадал.

Задержанная была доставлена в отделение полиции. В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

А в Петербурге ранее неизвестный открыл стрельбу из окон здания на Васильевском острове. Нетрезвый мужчина сделал несколько выстрелов в воздух из травматического оружия.