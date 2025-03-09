В Ростовской области ожидается теплая погода без осадков

В Ростове, в воскресенье, 9 марта в первой половине дня ожидается переменная облачность, а во второй — ясная погода. Об этом сообщают донские синоптики.
По информации Ростовского гидрометцентра, утром в донской столице температура воздуха составит +3, днем +12, вечером +7, а ночью +5. Осадков не ожидается.
В Ростовской области будет облачно с прояснениями. Воздух в дневные часы прогреется до +13, а по югу до +15. Ночью похолодает до — 2. Ветер прогнозируется восточный и юго-восточный 6−11 м/с.
В понедельник, 10 марта в донском регионе ожидается магнитная буря. Людям с выраженной метеозависимостью в такой период специалисты рекомендуют не планировать серьезных дел и нагрузок.