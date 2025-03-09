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В Ростовской области ожидается теплая погода без осадков

В Ростове воскресенье будет по-весеннему теплым и ясным.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове, в воскресенье, 9 марта в первой половине дня ожидается переменная облачность, а во второй — ясная погода. Об этом сообщают донские синоптики.

По информации Ростовского гидрометцентра, утром в донской столице температура воздуха составит +3, днем +12, вечером +7, а ночью +5. Осадков не ожидается.

В Ростовской области будет облачно с прояснениями. Воздух в дневные часы прогреется до +13, а по югу до +15. Ночью похолодает до — 2. Ветер прогнозируется восточный и юго-восточный 6−11 м/с.

В понедельник, 10 марта в донском регионе ожидается магнитная буря. Людям с выраженной метеозависимостью в такой период специалисты рекомендуют не планировать серьезных дел и нагрузок.