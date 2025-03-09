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В аэропортах Астрахани, Нижнего Новгорода и Казани сняли ограничения

Росавиация: в аэропортах Астрахани, Нижнего Новгорода и Казани сняли ограничения.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Астрахани, Волгограда, Нижнего Новгорода и Казани, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) сняты в аэропортах: Астрахань (Нариманово) и Волгоград (Гумрак) — в 05.48 мск; Нижний Новгород (Стригино) — в 06.10 мск; Казань — в 06.30 мск», — написал он.

Кореняко добавил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. Также в период действия ограничений на запасной аэродром «ушли» два самолета, совершавших рейсы в Казань.