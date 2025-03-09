В аэропортах Астрахани, Нижнего Новгорода и Казани сняли ограничения

«Ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) сняты в аэропортах: Астрахань (Нариманово) и Волгоград (Гумрак) — в 05.48 мск; Нижний Новгород (Стригино) — в 06.10 мск; Казань — в 06.30 мск», — написал он.