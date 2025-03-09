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В аэропорту Владикавказа отменили план «Ковер»

В аэропорту Владикавказа отменили ограничения на прием и отправку самолетов.

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. План «Ковер» в аэропорту Владикавказа снят, воздушная гавань функционирует в обычном режиме, сообщил глава региона Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

Ранее в воскресенье сообщалось об объявлении режима беспилотной опасности и введении плана «Ковер» в Северной Осетии, аэропорт Владикавказа был закрыт для приема и отправки самолетов.

«Отбой беспилотной опасности. План “Ковер” снят — аэропорт функционирует в обычном режиме. Оперштаб продолжает свою работу», — написал он.