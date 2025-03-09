Автомобильное движение ограничено в семи регионах Казахстана

Абайской область:
- «Алматы — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км 615−778, участок граница Жетысуской области — город Аягоз;
- «Таскескен — Бахты — граница КНР» км 0−75, участок с. Таскескен — с. Урджар.
Атырауская область:
- «Атырау — Уральск» км 5−62, участок город Атырау — село Махамбет.
Восточно-Казахстанская область:
- «Алматы — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км 1013−1048, участок граница Абайской области — с. Уланское.
Область Жетысу:
- «Алматы — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км 557−615, участок город Ушарал — граница Абайской обл.
Карагандинская область:
- «Астана — Караганда — Алматы» км 1505−1854, участок с. Атамекен — город Балхаш.
Костанайская область:
- «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км 252−340, участок граница Улытауской области — город Аркалык.
Область Улытау:
- «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км 137−252, участок с. Улытау — граница Костанайской области.
«В настоящее время для содержания дорог задействованы 243 единицы спецтехники и 322 специалиста», — рассказали в пресс-службе «КазАвтоЖола».