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Автомобильное движение ограничено в семи регионах Казахстана

По состоянию на 08:00 9 марта 2025 года в Казахстане ограничено автомобильное движение на восьми республиканских дорогах в семи областях, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Абайской область:

  • «Алматы — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км 615−778, участок граница Жетысуской области — город Аягоз;
  • «Таскескен — Бахты — граница КНР» км 0−75, участок с. Таскескен — с. Урджар.

Атырауская область:

  • «Атырау — Уральск» км 5−62, участок город Атырау — село Махамбет.

Восточно-Казахстанская область:

  • «Алматы — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км 1013−1048, участок граница Абайской области — с. Уланское.

Область Жетысу:

  • «Алматы — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км 557−615, участок город Ушарал — граница Абайской обл.

Карагандинская область:

  • «Астана — Караганда — Алматы» км 1505−1854, участок с. Атамекен — город Балхаш.

Костанайская область:

  • «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км 252−340, участок граница Улытауской области — город Аркалык.

Область Улытау:

  • «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км 137−252, участок с. Улытау — граница Костанайской области.

«В настоящее время для содержания дорог задействованы 243 единицы спецтехники и 322 специалиста», — рассказали в пресс-службе «КазАвтоЖола».