Роскачество рассказало о спросе на вегетарианскую еду

В Роскачестве выяснили также, что наиболее распространенным вегетарианским типом питания является лактоововегетарианство (24%), когда в рационе допускаются только яйца и молочные продукты. При этом 11% рассказали, что придерживаются лактовегетарианства (можно только молоко и молочные продукты). Еще 11% заявили, что являются веганами, 8% являются приверженцами ововегетарианства (разрешается употребление яиц, но не молочных продуктов), а 46% указали, что не придерживаются ни одной из перечисленных систем питания.