Роскачество рассказало о спросе на вегетарианскую еду

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Более половины россиян (58%) покупали растительную продукцию за последние три месяца, основным мотивом выбора вегетарианской еды стало стремление разнообразить свое питание, сообщили РИА Новости в Роскачестве.
«По данным опроса ЦИПП Роскачества, 58% граждан покупали те или иные растительные продукты за последние три месяца», — рассказали в организации.
Наиболее распространенные среди граждан оказались продукты, заменяющие молочные: на растительной основе вместо молока (32%) и растительные напитки (28%). А 22%-23% покупают продукты из растительного мяса и само растительное мясо. Почти каждый пятый приобретает горячие напитки на растительной основе вместо молока, выяснили в Роскачестве.
«Основной мотив выбора вегетарианских продуктов — стремление разнообразить свой рацион (56%). Также распространенными мотивами являются получение пользы от этих продуктов и поддержание физической формы, снижение веса. Каждый пятый покупает вегетарианские продукты ради вкуса», — отметили там.
Кроме того, 12% рассказали, что покупают такие продукты по рекомендации врача. И всего 2% — по причине того, что считают себя вегетарианцами.
В Роскачестве выяснили также, что наиболее распространенным вегетарианским типом питания является лактоововегетарианство (24%), когда в рационе допускаются только яйца и молочные продукты. При этом 11% рассказали, что придерживаются лактовегетарианства (можно только молоко и молочные продукты). Еще 11% заявили, что являются веганами, 8% являются приверженцами ововегетарианства (разрешается употребление яиц, но не молочных продуктов), а 46% указали, что не придерживаются ни одной из перечисленных систем питания.