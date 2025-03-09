В трех районах Ростовской области отразили атаку украинских беспилотников

Напомним, что накануне на территории Ростовской области объявили беспилотную опасность. А в селе Ряженое Матвеево-Курганского района во время отражения налета БПЛА загорелся один из частных домов. Туда сразу же прибыли пожарные. Людей из этого и соседних домов эвакуировали. К счастью, никто не пострадал.