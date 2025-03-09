Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В трех районах Ростовской области отразили атаку украинских беспилотников

В Ростовской области отразили ночную атаку беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

В ночь с 8 на 9 марта в Ростовской области дежурные средства ПВО отразили атаку украинских беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

— Силами и средствами противовоздушной обороны ночью отражена атака БПЛА в Матвеево-Курганском, Тарасовском и Чертковском районах. По оперативным данным, пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Напомним, что накануне на территории Ростовской области объявили беспилотную опасность. А в селе Ряженое Матвеево-Курганского района во время отражения налета БПЛА загорелся один из частных домов. Туда сразу же прибыли пожарные. Людей из этого и соседних домов эвакуировали. К счастью, никто не пострадал.