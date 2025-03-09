В трех районах Ростовской области отразили атаку украинских беспилотников

В ночь с 8 на 9 марта в Ростовской области дежурные средства ПВО отразили атаку украинских беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
— Силами и средствами противовоздушной обороны ночью отражена атака БПЛА в Матвеево-Курганском, Тарасовском и Чертковском районах. По оперативным данным, пострадавших нет, — говорится в сообщении.
Напомним, что накануне на территории Ростовской области объявили беспилотную опасность. А в селе Ряженое Матвеево-Курганского района во время отражения налета БПЛА загорелся один из частных домов. Туда сразу же прибыли пожарные. Людей из этого и соседних домов эвакуировали. К счастью, никто не пострадал.