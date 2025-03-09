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В понедельник Омскую область накроет небольшой снег с туманом

Днем воздух прогреется максимум до −5 градусов.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 10 марта, в Омской области будет холодно и местами снежно. В отдельных районах возможен туман. О том, какая будет погода в Омске 10 марта 2025, а также в Омской области, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Ночью температура воздуха составит −17…-22 градусов. Местами столбик термометра опустится до −27 градусов. Осадков не ожидается. Местами по области синоптики прогнозируют туман и изморозь. На дорогах возможна гололедица.

Днем воздух прогреется до −5…-10 градусов. Местами ожидаются осадки в виде небольшого снега. Ветер юго-восточный со скоростью 5−10 метров в секунду.