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Стало известно, когда в школах Челябинской области пройдут последние звонки и выпускные

В этом году последние звонки в школах Челябинской области пройдут 24 мая, а выпускные вечера — 28 июня. Соответствующие рекомендации всем регионам дало Министерство просвещения России.

Источник: Pchela.News

— При проведении торжественных школьных выпускных будут предусмотрены церемония поднятия флага и исполнение гимна Российской Федерации, чествование представителей многопоколенных и многодетных семей, выступления родителей, в том числе награждённых государственными наградами, и участников специальной военной операции, — сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпросвещения.

Также регионам поручили обеспечить меры безопасности и доступность помещений для обучающихся с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья.