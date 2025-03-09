На Южном Урале 40 приемных семей получили выплаты на покупку машины

Для получения выплаты необходимо выполнить ряд условий. Например, нужно, чтобы у заявителя были водительские права категории «В», а в семье воспитывались минимум 5 приемных детей. К слову, стаж приемных родителей должен составлять не менее 5 лет. Также важно, чтобы они проживали в регионе как минимум 3 года. Еще приемные родители должны быть без судимостей за нарушения ПДД и административных взысканий.