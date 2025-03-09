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На Южном Урале 40 приемных семей получили выплаты на покупку машины

Финансовая поддержка оказывается в рамках региональной программы, действующей с 2021 года.

В 2023 году максимальный размер компенсации увеличен до 1,5 млн рублей, сообщает минсоц Челябинской области.

Для получения выплаты необходимо выполнить ряд условий. Например, нужно, чтобы у заявителя были водительские права категории «В», а в семье воспитывались минимум 5 приемных детей. К слову, стаж приемных родителей должен составлять не менее 5 лет. Также важно, чтобы они проживали в регионе как минимум 3 года. Еще приемные родители должны быть без судимостей за нарушения ПДД и административных взысканий.

Размер выплаты составляет 70% от стоимости авто, но не более 1,5 млн рублей (при цене транспортного средства от 2,15 млн рублей).

Необходимые документы следует предоставить в органы соцзащиты.