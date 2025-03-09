В Челябинск доставили частицу Животворящего Креста Господня

В собор Рождества Христова Челябинска прибыла частица Животворящего Креста, на котором был распят Иисус Христос. Святыня помещена в реликварий, выполненный в форме тернового венца с чеканкой и драгоценными камнями. Как сообщили в пресс-службе Челябинской епархии, артефакт передан православным меценатом.
Частицу Животворящего Креста будут выносить для верующих каждый вторник во время вечерних богослужений с чтением Акафиста Божественным Страстям Христовым. Ближайшая возможность поклониться святыне — 11 марта в 17:00 по адресу: пр. Героя России Евгения Родионова, 1.
Животворящий Крест, на котором был распят Иисус Христос, является одним из орудий Страстей Христовых и относится к главным христианским святыням. В 326 году Крест Господень обнаружила святая царица Елена.