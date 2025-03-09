В Иркутской области за сутки произошло 11 пожаров

В Иркутской области с 8 на 9 марта 2025 произошло 11 пожаров — все из них удалось потушить. Как сообщили КП-Иркутск в региональном МЧС, спасатели три раза выезжали на места дорожно-транспортных происшествий, чтобы устранить последствия.