В Иркутской области за сутки произошло 11 пожаров

В Иркутской области с 8 на 9 марта 2025 произошло 11 пожаров — все из них удалось потушить. Как сообщили КП-Иркутск в региональном МЧС, спасатели три раза выезжали на места дорожно-транспортных происшествий, чтобы устранить последствия.
ЧС не произошло. ГУ МЧС по Иркутской области.
— За последние сутки ледовые переправы не открывались. На водных объектах происшествия не регистрировались, — отметили в пресс-службе ведомства.
Спасатели выезжали на места трех аварий. ГУ МЧС по Иркутской области.
В целом ситуация в регионе стабильная — чрезвычайных ситуаций не происходило.
Ситуация в регионе стабильная. ГУ МЧС по Иркутской области.
Обратите внимание! На льду Байкала продолжают появляться многочисленные трещины и разломы, их ширина доходит до двух метров. Специалисты просят ездить лишь по официальным зимникам.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутском районе суд обязан предпринимателя избавиться от криптофермы. На сельхозучастке находилось 12 контейнеров для добычи криптовалюты и столько же трансформаторных подстанций. Все это было обнесено единым забором.