Маршрут № 643 между севером и востоком Москвы прекратит работу 22 марта

«С 22 марта вместо маршрута 643 пользуйтесь МЦД-3 и МЦК. Пассажиры предпочитают МЦД-3 после его открытия — поезда ходят каждые 10 минут. Работа маршрута больше не требуется. Между севером и востоком Москвы добирайтесь по МЦД-3, МЦК и Некрасовской линии», — говорится в сообщении.
Отмечается, что из Кожухово до станций Некрасовской линии метро ходят маршруты № 726, 773, 787, 808, 821, 849 и 855, а до станции МЦД-3 «Косино» — № 787. Из Западного Дегунино на автобусах маршрута № 154 можно добраться до станции метро «Ботанический сад», а на № 215 — до станции МЦД-3 «Грачевская».