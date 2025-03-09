Маршрут № 643 между севером и востоком Москвы прекратит работу 22 марта

Отмечается, что из Кожухово до станций Некрасовской линии метро ходят маршруты № 726, 773, 787, 808, 821, 849 и 855, а до станции МЦД-3 «Косино» — № 787. Из Западного Дегунино на автобусах маршрута № 154 можно добраться до станции метро «Ботанический сад», а на № 215 — до станции МЦД-3 «Грачевская».