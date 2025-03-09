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Маршрут № 643 между севером и востоком Москвы прекратит работу 22 марта

Автобусный маршрут № 643, курсирующий между Кожухово и Западным Дегунино, прекратит свою работу с 22 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Источник: Агентство «Москва»

«С 22 марта вместо маршрута 643 пользуйтесь МЦД-3 и МЦК. Пассажиры предпочитают МЦД-3 после его открытия — поезда ходят каждые 10 минут. Работа маршрута больше не требуется. Между севером и востоком Москвы добирайтесь по МЦД-3, МЦК и Некрасовской линии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из Кожухово до станций Некрасовской линии метро ходят маршруты № 726, 773, 787, 808, 821, 849 и 855, а до станции МЦД-3 «Косино» — № 787. Из Западного Дегунино на автобусах маршрута № 154 можно добраться до станции метро «Ботанический сад», а на № 215 — до станции МЦД-3 «Грачевская».