В Башкирии замминистра экологии стала Инна Антонова

В Башкирии заместителем министра природопользования и экологии назначена 35-летняя Инна Антонова. Распоряжение о назначении подписано премьер-министром Андреем Назаровым.
Инна Антонова родилась в Туймазах, получила специальность стандартизации и сертификации в Уфимском государственном авиационном техническом университете. Переквалифицировалась в Башкирской академии госслужбы и управления при главе РБ.
Свою карьеру начала в ЦСМ Башкирии. В последние три года была начальником отдела по организации обращения с отходами управления регулирования министерства природопользования и экологии РБ.
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