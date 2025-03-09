В Ростове из-за ремонта дорог и коммуникаций будет ограничено движение автомобилистов

В марте в донской столице запланирован ремонт дорог, из-за которого движение автомобилей будет временно ограничено. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
С 21 марта придется объезжать участок улицы Верещагина: от Круглой до Профсоюзной. А также дорогу по улице Советской: от площади Карла Маркса до улицы Каяни. Ремонтные работы здесь продлятся до 1 июня и 30 апреля соответственно.
С 25 марта дорожные службы начнут приводить в порядок проспект Чехова. Из-за этого нельзя будет ездить по нему на участке от улицы Большой Садовой до Красноармейской. Ориентировочно, ремонт продлится до 1 июля.
В связи с переносом сроков работ на водопроводе, с 12 марта по 30 апреля будет ограничено движение по 20-й линии: на участке от улицы Мурлычева до Ченцова.
Подземные работы на газопроводе с 14 марта блокируют езду по улице Текучева, в частности в границах ее пересечения с 14-й линией. По той же причине, с 12 марта будет ограничено движение транспортных средств по улице Страны Советов, 5. Неудобства придется потерпеть до 30 апреля.
В связи с производством подземных работ на электросетях нельзя будет ездить по переулку 1-му Машиностроительному, № 1−19. Ограничения начнут действовать с 24 марта и продлятся до конца апреля.
Кроме того, с 19 марта ремонт канализационной сети приведет к поэтапному перекрытию движения на улицах Писательской, Некрасовской, Скачкова, Республиканской, а также в переулке Силикатном. Однако работы продлятся недолго — до конца этого месяца.
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова советует водителям заранее продумывать пути объезда, чтобы избежать заторов.