В Ростове из-за ремонта дорог и коммуникаций будет ограничено движение автомобилистов

Подземные работы на газопроводе с 14 марта блокируют езду по улице Текучева, в частности в границах ее пересечения с 14-й линией. По той же причине, с 12 марта будет ограничено движение транспортных средств по улице Страны Советов, 5. Неудобства придется потерпеть до 30 апреля.