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Депутаты Башкирии подготовили закон о создании Российско-Белорусского кластера

Потенциал резидентов оценили в 55 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии подготовили законопроект о Российско-Белорусском кластере. Регион станет пилотным в инвестиционном взаимодействии стран, сообщили в правительстве республики.

По предоставленным данным, кластер основан на принципах экономических зон. Потенциал резидентов оценили в 55 млрд рублей. Все они будут белорусскими.

Предварительно, в кластер войдут изначально компании по производству электротранспорта, а также специальных землеройных машин. сообщил первый вице-премьер правительства — министр экономического развития и инвестиционной политики региона Рустам Муратов.

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