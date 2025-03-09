«Бежать нельзя»: МЧС предупредило казахстанцев о возможной опасности

Спасатели опубликовали основные рекомендации и меры предосторожности при угрозе схода снега с крыш зданий, и предупредили об опасности падения сосулек.
В период активного снеготаяния важно:
- не приближаться к домам со скатными крышами, с которых возможен сход снега, не позволяйте находиться в таких местах детям;
- не оставлять автомобили вблизи сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега;
- при наличии ограждения опасного места не пытаться проходить за ограждение, а обойти опасные места другой дорогой;
- не ходить по улице в наушниках — вы не услышите шума падающего снега с крыши.
«Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум — нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием», — сообщили в МЧС.