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«Бежать нельзя»: МЧС предупредило казахстанцев о возможной опасности

МЧС предупредило казахстанцев о возможной опасности, которая наступает с приходом весеннего снеготаяния, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Спасатели опубликовали основные рекомендации и меры предосторожности при угрозе схода снега с крыш зданий, и предупредили об опасности падения сосулек.

В период активного снеготаяния важно:

  • не приближаться к домам со скатными крышами, с которых возможен сход снега, не позволяйте находиться в таких местах детям;
  • не оставлять автомобили вблизи сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега;
  • при наличии ограждения опасного места не пытаться проходить за ограждение, а обойти опасные места другой дорогой;
  • не ходить по улице в наушниках — вы не услышите шума падающего снега с крыши.

«Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум — нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием», — сообщили в МЧС.