Медики Башкирии объяснили, для чего нужна диспансеризация.

В министерстве здравоохранения Башкирии объяснили, для чего нужна диспансеризация. Как отметили специалисты, все хронические заболевания развиваются постепенно и не на пустом месте. Условия, при которых повышается вероятность появления болезни, называют факторами риска. Их можно обнаружить задолго до того, как возникнут первые симптомы заболевания, а последующая коррекция позволяет заметно снизить и даже полностью предупредить развитие болезни.
«Диспансеризация позволяет выявить факторы риска онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета. К ним относятся нерациональное питание, ожирение, чрезмерное потребление алкоголя, курение, низкая физическая активность, повышенный уровень холестерина и повышенное артериальное давление», — подчеркнули в минздраве Башкирии.
Диспансеризация — процедура платная?
Диспансеризация для населения бесплатная. Ее оплата проводится за счет средств ОМС. Пройти диспансеризацию можно в своей участковой поликлинике.
Как пройти диспансеризацию тем, кто работает?
Работодатель обязан обеспечить условия для прохождения медосмотров, диспансеризации и беспрепятственно отпускать работников для их прохождения. Если для работодателя необходимо подтверждение, что сотрудник был на диспансеризации, по месту ее прохождения может быть выдана соответствующая справка.
Что необходимо для прохождения диспансеризации?
Все, что необходимо для прохождения диспансеризации — это предъявить в регистратуре поликлиники свой полис и паспорт.
Сколько времени займет диспансеризация?
Диспансеризация проводится в два этапа. Прохождение обследований первого этапа потребует двух визитов в медицинскую организацию. Первый занимает примерно от 3 до 6 часов, в зависимости от объема обследований. Второй визит к участковому врачу для заключительного осмотра и подведения итогов диспансеризации может состояться через 1−6 дней.
«Если по результатам первого этапа выявлено подозрение на наличие хронического неинфекционного заболевания, высокий или очень высокий суммарный сердечно-сосудистый риск, участковый врач направит вас на второй этап диспансеризации. Его длительность которого зависит от объема необходимого дополнительного исследования», — заключили в минздраве Башкирии.