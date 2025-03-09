Медики Башкирии объяснили, для чего нужна диспансеризация.

В министерстве здравоохранения Башкирии объяснили, для чего нужна диспансеризация. Как отметили специалисты, все хронические заболевания развиваются постепенно и не на пустом месте. Условия, при которых повышается вероятность появления болезни, называют факторами риска. Их можно обнаружить задолго до того, как возникнут первые симптомы заболевания, а последующая коррекция позволяет заметно снизить и даже полностью предупредить развитие болезни.