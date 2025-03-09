Белоруска Арина Соболенко победно стартовала на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

На турнире в американском Индиан-Уэллсе белорусская теннисистка начала выступление со второго круга. В упорной борьбе Арине Соболенко удалось обыграть американскую соперницу Маккартни Кесслер (48-е место мирового рейтинга). Игра закончилась победой первой ракетки мира со счетом 7:6, 6:3 по итогам двух партий.