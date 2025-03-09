Белоруска Арина Соболенко победно стартовала на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/16 финала турнира WTA-1000, который проходит в Индиан-Уэллсе.
На турнире в американском Индиан-Уэллсе белорусская теннисистка начала выступление со второго круга. В упорной борьбе Арине Соболенко удалось обыграть американскую соперницу Маккартни Кесслер (48-е место мирового рейтинга). Игра закончилась победой первой ракетки мира со счетом 7:6, 6:3 по итогам двух партий.
Уже известно, что в 1/16 финала против белоруски на корт выйдет итальянская теннисистка Лючия Бронцетти (62-я строчка рейтинга WTA).
Накануне стало известно, что WTA вводит теннисисткам декрет — в организации состоит и белоруска Соболенко.