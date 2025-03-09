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В новосибирских школах приближаются весенние каникулы

Через две недели у школьников Новосибирска начнутся весенние каникулы. Четвёртая четверть станет самой короткой в учебном году из-за дополнительных майских праздников.

Источник: Сиб.фм

Сейчас школьники завершают третью четверть — самую длинную в году. Как сообщают в Министерстве образования, точные даты каникул определяют сами школы, ориентируясь на рекомендации ведомства. В большинстве учебных заведений Новосибирска каникулы пройдут с 24 по 31 марта. Перед этим ученикам предстоит написать четвертные контрольные и исправить оценки.

Для школьников, обучающихся по триместровой системе, отдых начнётся позже — с 5 по 13 апреля.

Летние каникулы начнутся 23 мая для учащихся, посещающих занятия пять дней в неделю, и 24 мая — для тех, кто учится шесть дней.