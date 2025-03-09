В новосибирских школах приближаются весенние каникулы

Сейчас школьники завершают третью четверть — самую длинную в году. Как сообщают в Министерстве образования, точные даты каникул определяют сами школы, ориентируясь на рекомендации ведомства. В большинстве учебных заведений Новосибирска каникулы пройдут с 24 по 31 марта. Перед этим ученикам предстоит написать четвертные контрольные и исправить оценки.