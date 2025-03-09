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В Красноярске продают кота за 200 тысяч рублей

Житель Красноярска выставил на продажу необычного кота по кличке Шлепа.

Источник: Авито

Цена кота — 200 тысяч рублей. Это самый дорогой кот в городе. Объявление появилось на платформе «Авито».

Шлепа принадлежит к породе манчкин «стандарт Xavier Takso-Man». Это особая порода кошек с короткими лапами.

Хозяин пишет, что у кота очень добрый характер. Дома Шлепа ведет себя очень ласково. У него также «отличный» темперамент.

Кот имеет титул чемпиона. Хозяин говорит, что Шлепа может иметь «длительную яркую карьеру». У кота есть все нужные документы от Всемирной федерации кошек (WCF).

Владелец Шлепы, скорее всего, разводит котов этой породы. Он также рассматривает варианты продажи кота «на подушку» — это значит, что кот может быть продан как домашний питомец, а не для участия в выставках.

Ранее сообщалось, что красноярцы спасли собаку у заброшенного здания.