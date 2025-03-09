Омичи потратили в магазинах более 40 миллиардов рублей за месяц

В январе 2025 года жители Омской области потратили в магазинах 44,8 млрд рублей, сообщает Омскстат. Эта сумма на 3% превышает показатели января прошлого года, однако по сравнению с декабрём, когда жители активно закупались перед праздниками, оборот розничной торговли снизился на 17,7%. В последнем месяце 2024 года магазины и торговые центры заработали 53,5 млрд рублей.
По данным статистиков, из общей суммы в январе 21 млрд рублей омичи потратили на продукты, напитки и табачные изделия, а 23,7 млрд — на непродовольственные товары. Доля расходов на продукты увеличилась: если в январе 2024 года на них приходилось 44,4% всех затрат, то в этом году показатель вырос до 47,1%.