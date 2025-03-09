Омичи потратили в магазинах более 40 миллиардов рублей за месяц

По данным статистиков, из общей суммы в январе 21 млрд рублей омичи потратили на продукты, напитки и табачные изделия, а 23,7 млрд — на непродовольственные товары. Доля расходов на продукты увеличилась: если в январе 2024 года на них приходилось 44,4% всех затрат, то в этом году показатель вырос до 47,1%.