Определены даты последних звонков и выпускных в российских школах

В 2025 году последние звонки в российских школах пройдут 24 мая, а выпускные — 28 июня. Соответствующие рекомендации для всех субъектов страны выпустило Министерство просвещения, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что торжественные мероприятия в школах будут сопровождаться поднятием флага России и исполнением гимна страны. Также на них будут чествовать представителей многопоколенных и многодетных семей, состоятся выступления родителей и участников СВО.
Минпросвещения поручило субъектам РФ обеспечить меры безопасности и доступность помещений для учеников с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья.