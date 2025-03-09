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Определены даты последних звонков и выпускных в российских школах

В 2025 году последние звонки в российских школах пройдут 24 мая, а выпускные — 28 июня.

Источник: РИА "Новости"

В 2025 году последние звонки в российских школах пройдут 24 мая, а выпускные — 28 июня. Соответствующие рекомендации для всех субъектов страны выпустило Министерство просвещения, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что торжественные мероприятия в школах будут сопровождаться поднятием флага России и исполнением гимна страны. Также на них будут чествовать представителей многопоколенных и многодетных семей, состоятся выступления родителей и участников СВО.

Минпросвещения поручило субъектам РФ обеспечить меры безопасности и доступность помещений для учеников с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья.