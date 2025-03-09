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9-летний мальчик пострадал на незаконченной стройке во Владивостоке

Прокуратура проводит проверку по факту происшествия.

Источник: Прокуратура Приморского края

Ребенок гулял на территории недостроенного объекта на Нерчинской во Владивостоке. Он ушиб голень, после чего родители обратились в больницу, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Почему мальчик оказался на объекте — вопрос открытый. Специалисты разберутся в ситуации и выяснят все обстоятельства произошедшего. Они уже обратились в органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

«Отдельное внимание ведомство уделит оценке полноты мер, принимаемых собственником здания к обеспечению его безопасности для окружающих», — добавили в пресс-службе ведомства.