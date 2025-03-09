9-летний мальчик пострадал на незаконченной стройке во Владивостоке

Ребенок гулял на территории недостроенного объекта на Нерчинской во Владивостоке. Он ушиб голень, после чего родители обратились в больницу, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Почему мальчик оказался на объекте — вопрос открытый. Специалисты разберутся в ситуации и выяснят все обстоятельства произошедшего. Они уже обратились в органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
«Отдельное внимание ведомство уделит оценке полноты мер, принимаемых собственником здания к обеспечению его безопасности для окружающих», — добавили в пресс-службе ведомства.