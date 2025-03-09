Лабораторию для испытаний космических спутников создают в Минске (видео)

Все это делается по союзной программе «Комплекс — СГ». Совместно с российскими специалистами белорусские ученые создают группировку спутников. Они позволят отслеживать тепловые аномалии на Земле (а значит и лесные пожары), а также наводнения и другое. Все будет зависеть от поставленной задачи.