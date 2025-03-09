Лабораторию для испытаний космических спутников создают в Минске (видео)

До сих пор здесь не бывал еще ни один журналист, корреспондента Sputnik первым пустили в «чистую комнату» Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси, по сути, это лаборатория для испытания небольших космических спутников.
Она еще не до конца оборудована, но частично пригодна для работы. Установлен стенд для калибровки солнечных датчиков. Готовится и стенд ориентации и стабилизации малых космических аппаратов.
Все это делается по союзной программе «Комплекс — СГ». Совместно с российскими специалистами белорусские ученые создают группировку спутников. Они позволят отслеживать тепловые аномалии на Земле (а значит и лесные пожары), а также наводнения и другое. Все будет зависеть от поставленной задачи.