Новосибирский рыбак выловил 20-летнего окуня в Обском море

О необычном улове сибиряк рассказал на сайте Fishingsib.ru.
По словам рыбака, вытащить трофей оказалось непросто — окунь весил около 1,35 кг и отчаянно сопротивлялся.
«Вдруг поклёвка. Тащу. Под лункой сход, поклёвка, сход — и так несколько раз подряд. Да что ему надо?! Смотал метра три лески, остановился, и тут началось самое интересное. Я его к себе, а он от меня. В общем, подвожу к лунке, а он не вылазит», — поделился воспоминаниями рыбак по имени Александр.
Чтобы поднять рыбу, ему пришлось расширить лунку багром.
При этом сибиряк отметил, что это далеко не его самый крупный улов. Рекордным для него стал окунь весом 1,5 кг, также пойманный в Обском море.