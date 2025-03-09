Новосибирский рыбак выловил 20-летнего окуня в Обском море

«Вдруг поклёвка. Тащу. Под лункой сход, поклёвка, сход — и так несколько раз подряд. Да что ему надо?! Смотал метра три лески, остановился, и тут началось самое интересное. Я его к себе, а он от меня. В общем, подвожу к лунке, а он не вылазит», — поделился воспоминаниями рыбак по имени Александр.