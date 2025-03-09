Синоптик Рябов призвал готовиться к возвращению холодов в Беларуси

В среду, 12 марта, холодные массы принесут облачность и осадки. Ветер все еще будет умеренный, а вот влажность повысится до 80%, прогнозирует синоптик. В дневные часы температура воздуха составит от +8°C до +15°C, ночью заметно похолодает.