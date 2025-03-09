Синоптик Рябов призвал готовиться к возвращению холодов в Беларуси

МИНСК, 9 мар — Sputnik. Облачность и кратковременные осадки — такая погода ждет белорусов на следующей неделе, сообщил синоптик Дмитрий Рябов в эфире телеканала ОНТ.
Ведущий успокоил: в понедельник и вторник еще будет довольно тепло, а вот со среды метеоусловиями в белорусском небе станет управлять холодный атмосферный фронт с юго-запада Европы.
В первый день очередной семидневки, 10 марта, без существенных осадков и малооблачно. Воздух прогреется до +15°C днем, ночью столбик термометра минимально опустится до +2°C.
Во вторник, 11 марта, по западной половине страны пройдут кратковременные дожди, ночью и утром будет наблюдаться слабый туман. Ветер умеренный, температура — от +10°C до +14°C.
В среду, 12 марта, холодные массы принесут облачность и осадки. Ветер все еще будет умеренный, а вот влажность повысится до 80%, прогнозирует синоптик. В дневные часы температура воздуха составит от +8°C до +15°C, ночью заметно похолодает.
В четверг, 13 марта, белорусов ждет более существенное похолодание. В большинстве районов пройдут осадки, ветер временами порывистый. Влажность увеличится до 90%. Температура опустится до 2−8 градусов тепла. В пятницу, 14 марта, и вовсе будет только до +3°C.
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