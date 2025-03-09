В Ростове психиатрическую больницу через суд призвали сохранить свое здание

Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области подал иск к ГБУ РО «Психиатрическая больница». Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда.
Комитет требует, чтобы медучреждение произвело работы по сохранению здания, в котором ведет свою деятельность. Дело в том, что оно имеет статус объекта культурного наследия. Известно, что психиатрическая больница находится в Ростове в переулке Семашко, 120.
В качестве третьих лиц к разбирательству привлечены министерство имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций, а также министерство здравоохранения региона.
Предварительное судебное заседание состоялось 4 марта, следующее назначено на 21 апреля.