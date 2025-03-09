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В Красноярске невозможно въехать на Столбы со стороны Восточного входа

Там образовалась огромная пробка.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярске сегодня, 9 марта, невозможно въехать на Столбы со стороны Восточного входа, выехать тоже трудно.

«Огромная пробка образовалась на въезд и выезд со Столбов с Восточного входа. Всё из-за припаркованных автомобилей. Дорога и так тут очень узкая, а большое количество оставленных на обочине машин образовали затор», — сообщает корреспондент krsk.aif.ru.

Сейчас в Красноярске очень тепло, многие жители отправились прогуляться за город.

Напомним, в национальном парке «Красноярские Столбы» хотят построить визит-центр. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Сейчас краевые власти ищут подрядчика, который займётся проектированием будущего объекта. Предполагается, что визит-центр построят в районе остановки «Турбаза» на улице Свердловская.