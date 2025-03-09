В Красноярске невозможно въехать на Столбы со стороны Восточного входа

«Огромная пробка образовалась на въезд и выезд со Столбов с Восточного входа. Всё из-за припаркованных автомобилей. Дорога и так тут очень узкая, а большое количество оставленных на обочине машин образовали затор», — сообщает корреспондент krsk.aif.ru.