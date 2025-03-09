В Ростове водитель автомобиля сбил двух подростков на питбайке

В Ростове случилась авария с участием автомобиля и мини-мотоцикла. Есть пострадавшие. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.
Происшествие случилось вечером 8 марта. В районе дома № 43 на улице Пржевальского, 53-летний водитель за рулем «хендая» поворачивал налево и не пропустил питбайк, которым управлял 16-летний парень.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мини-мотоцикла и его 15-летний пассажир получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, что днем ранее, 7 марта на дороге «Новочеркасск — Багаевская» в Октябрьском районе Ростовской области пострадал 39-летний мотоциклист. По предварительным данным, он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным «рено». Водитель автомобиля не пострадал, а вот байкера с травмами госпитализировали.