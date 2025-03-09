В Ростове водитель автомобиля сбил двух подростков на питбайке

Напомним, что днем ранее, 7 марта на дороге «Новочеркасск — Багаевская» в Октябрьском районе Ростовской области пострадал 39-летний мотоциклист. По предварительным данным, он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным «рено». Водитель автомобиля не пострадал, а вот байкера с травмами госпитализировали.