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В Ростове водитель автомобиля сбил двух подростков на питбайке

В донской столице попали в аварию два подростка на мини-мотоцикле.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове случилась авария с участием автомобиля и мини-мотоцикла. Есть пострадавшие. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

Происшествие случилось вечером 8 марта. В районе дома № 43 на улице Пржевальского, 53-летний водитель за рулем «хендая» поворачивал налево и не пропустил питбайк, которым управлял 16-летний парень.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мини-мотоцикла и его 15-летний пассажир получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что днем ранее, 7 марта на дороге «Новочеркасск — Багаевская» в Октябрьском районе Ростовской области пострадал 39-летний мотоциклист. По предварительным данным, он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным «рено». Водитель автомобиля не пострадал, а вот байкера с травмами госпитализировали.