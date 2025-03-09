«Спасибо большое, Яденька». Звезда белорусских «Верасов» Ядвига Поплавская отпраздновала 8 Марта, поздравляя поклонников

Народная артистка Беларуси Ядвига Поплавская в своих соцсетях опубликовала новое весеннее фото. Артистка поздравила всех своих друзей и подписчиков в день 8 Марта.
Ядвига Константиновна в своей публикации под фото не стала делать акцент только на Международном женском дне, но поздравила всех с приходом весны.
— С праздником Весны! Пусть она вдохновит на самое лучшее! Отличного настроения всем и много радости! — написала звезда белорусских «Верасов».
На фото Ядвига Поплавская и сама воплощает собой весну: в белом костюме с ярким букетом из тюльпанов и мимоз в руках, она ослепительно улыбается.
Подписчики и друзья активно отреагировали на публикацию, многие так же поздравили артистку с 8 Марта в ответ и поблагодарили: «С весной и солнечными днями в жизни», «С праздником, дорогой наш человек!», «Спасибо большое, Яденька».
Напомним, 1 мая звезда белорусских «Верасов» Ядвига Поплавская будет отмечать уже свое 76-летие.
Ранее «Комсомолка» публиковала топ-10 цитат народной артистки Беларуси Ядвиги Поплавской: «Внутри у меня ощущение человека, которому 28».
Также Ядвига Поплавская показала фото свадьбы с Александром Тихановичем 49 лет назад: «Молчала в загсе три минуты, а потом решила: “Если что-то не понравится, могу и развестись”.
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