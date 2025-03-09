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В Иркутской области 93 тысячи человек живут с диагнозом «Сахарный диабет»

В регионе увеличивается количество больных с патологией эндокринной системы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Количество больных с патологией эндокринной системы растет в Иркутской области. В большинстве своем сибиряки страдают от сахарного диабета — на сегодняшний день насчитывается 93 тысячи пациентов с данным диагнозом, тысяча из них — дети.

Как стало известно КП-Иркутск, во время проведения диспансеризации в 2024 медикам удалось выявить более 1,6 тысячи случаев. В Приангарье разработали спецпрограмму «Борьба с сахарным диабетом». Благодаря этому удалось создать единую систему диспансерного наблюдения. Пациенты должны пройти обязательный осмотр у офтальмолога, а также сдать ежеквартальный анализ крови на гликированный гемоглобин.

Отметим, на сегодняшний день в регионе укомплектованность врачами остается на хорошем уровне — трудятся 105 врачей-эндокринологов, еще 22 специалиста оказывают помощь детям.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что пять человек попали в больницу из-за аварии на Байкальском тракте.