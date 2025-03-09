В Иркутской области 93 тысячи человек живут с диагнозом «Сахарный диабет»

Как стало известно КП-Иркутск, во время проведения диспансеризации в 2024 медикам удалось выявить более 1,6 тысячи случаев. В Приангарье разработали спецпрограмму «Борьба с сахарным диабетом». Благодаря этому удалось создать единую систему диспансерного наблюдения. Пациенты должны пройти обязательный осмотр у офтальмолога, а также сдать ежеквартальный анализ крови на гликированный гемоглобин.